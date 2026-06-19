(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: seja cauteloso em suas ações ao tratar dos assuntos pessoais e na lida de questões de grupo. Interesses: suas finanças serão bem influenciadas pelos fatos. Habilidade que o beneficiará no trabalho Vida íntima e sentimentos: momento de preocupação com pessoa bem íntima. Intuição.

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