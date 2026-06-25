(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há boa influência para a solução de pedido ou demanda de seu cotidiano. Mas, para isso é essencial firmeza nos seus atos. Interesses: acerto com dinheiro de atividade regular e em relação aos negócios próprios e seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure conter as emoções.

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