(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: boa posição em seu signo indica vantagens e novas oportunidades de realização pessoal. Interesses: moldando atos em maior dinamismo, este momento trará sensíveis alterações na sua rotina. Vida íntima e sentimentos: tenha cuidado com as ações na lida com as pessoas mais íntimas.

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