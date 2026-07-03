(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você hoje encontrará solução para problema que o tem inquietado na relação com os parentes. Interesses: quadro material que se dá sob aura de vantagem por fatos inesperados. Habilidade prática em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure se mostrar mais amistoso e afável.

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