(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: molda-se agora um quadro de boa influência lunar com afabilidade que gerará um comportamento mais voltado suas bases familiares. Interesses: o dia pede cautela nos compromissos com positiva influência nos assuntos das finanças. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas. Alegria.

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