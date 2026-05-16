(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: molda-se agora um quadro de boa influência lunar com afabilidade que gerará um comportamento mais voltado suas bases familiares. Interesses: o dia pede cautela nos compromissos com positiva influência nos assuntos das finanças. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas. Alegria.

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Tags:
astrologia | Emoções | Família | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | vida íntima


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