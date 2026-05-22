(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, no trato de questões pessoais as suas intuição e raciocínio serão elevados a um grau muito alto. Interesses: você terá uma boa posição com influência que gerará vantagem no trabalho e crescimento material. Acerto nas decisões. Vida íntima e sentimentos: evite confidências.

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Tags:
astrologia | crescimento material | decisões | Gêmeos | Horóscopo | intuição | Trabalho | vida íntima


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