(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, no trato de questões pessoais as suas intuição e raciocínio serão elevados a um grau muito alto. Interesses: você terá uma boa posição com influência que gerará vantagem no trabalho e crescimento material. Acerto nas decisões. Vida íntima e sentimentos: evite confidências.

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