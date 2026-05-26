(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, por forte influência, você se verá com capacidade para decidir pendências pessoais. Interesses: quadro financeiro estável. Mesmo assim, evite a influência de estranhos em sua rotina. Boa lida no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dê sentido mais realista aos seus afetos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho


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