(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, por forte influência, você se verá com capacidade para decidir pendências pessoais. Interesses: quadro financeiro estável. Mesmo assim, evite a influência de estranhos em sua rotina. Boa lida no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dê sentido mais realista aos seus afetos.

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