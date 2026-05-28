(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: as posições em seu signo pedem que dê a suas atitudes firmeza e objetividade. Interesses: quadro que trará influência benéfica para as finanças e vantagem para negócios do comércio. Trabalho protegido. Vida íntima e sentimentos: dê atenção às exigências das pessoas mais íntimas.



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