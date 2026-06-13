(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a Lua regendo o seu signo o dia aponta ampliação de suas ambições e de sua versatilidade intelectual. Amizades moldarão seu comportamento. Interesses: o fim de semana trará benéfica influência nas finananças. Vida íntima e sentimentos: valorização do diálogo. Fortes emoções.

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