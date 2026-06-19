(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: mudança de comportamento que se fará de uma forma intensa, alterando para melhor seu ânimo pessoal. Interesses: evite assinar documentos e contratos que envolvam altas quantias. Trabalho bem posicionado. Vida íntima e sentimentos: novidade que lhe trará preocupação com íntimos.

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