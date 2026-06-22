(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: há hoje quadro positivo por destacar a determinação para resolver pendências com parentes. Interesses: você terá hoje favorável gestão do dinheiro que lhe vem de atividades comuns. No trabalho, analise bem o que decidir. Vida íntima e sentimentos: sentimentos e emoções expostos.

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