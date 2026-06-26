(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o trato com as pessoas próximas se dará de forma mais confiante em dia de acertada solução de pendências. Interesses: quadro que aponta bons negócios e compromisso vantajoso com propriedades e seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: harmonia que dependerá de seus humor e ânimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Finanças | Gêmeos | Horóscopo | negócios | pendências | previsão astral | propriedades | sentimentos | vida íntima


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