(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o trato com as pessoas próximas se dará de forma mais confiante em dia de acertada solução de pendências. Interesses: quadro que aponta bons negócios e compromisso vantajoso com propriedades e seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: harmonia que dependerá de seus humor e ânimo.

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