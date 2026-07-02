(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com aspectos benéficos fique atento à presença de estranho afetando seu ânimo e reações na lida da rotina. Interesses: no trato de questão com dinheiro use a sua perspicácia e a sua capacidade de adaptação aos fatos inesperados. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas novidades.

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