(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com aspectos benéficos fique atento à presença de estranho afetando seu ânimo e reações na lida da rotina. Interesses: no trato de questão com dinheiro use a sua perspicácia e a sua capacidade de adaptação aos fatos inesperados. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas novidades.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | Rotina | sentimentos | vida íntima


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