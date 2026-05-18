(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: trato pessoal que recomenda conter exigências e tolerar com as diferenças de opiniões e conceitos. Interesses: em dia benéfico você hoje pode se mostrar mais otimista e pronto a novas e importantes realizações ligadas ao trabalho. Vida íntima e sentimentos: sentimentos expostos.
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