(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro benéfico e boas relações envolverão as suas iniciativas. Interesses: os aspectos em seu signo mostram boa posição na lida do trabalho e nos negócios. Rigor que mudará de forma sensível sua rotina com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: pendência e problema o preocuparão.

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