(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a força de boa posição em seu signo se fará sentir ao longo do dia quando você vivenciará habilidade e acerto com suas palavras. Interesses: momento que o fará merecedor de atenções no trabalho. Boas opções para as suas finanças. Vida íntima e sentimentos: emoções sob controle.

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