(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: procure um comportamento conciliador e tolerante nos assuntos relacionados aos bens, valores e guardados. Interesses: momento de favores e ajuda que envolverão seu trabalho e economias. Acentuadas vantagens nos desafios de rotina. Vida íntima e sentimentos: surpresas com íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Economia | Horóscopo | Leão | previsão do dia | Rotina | Trabalho | vida íntima


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