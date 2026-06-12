(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: procure um comportamento conciliador e tolerante nos assuntos relacionados aos bens, valores e guardados. Interesses: momento de favores e ajuda que envolverão seu trabalho e economias. Acentuadas vantagens nos desafios de rotina. Vida íntima e sentimentos: surpresas com íntimos.

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