(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você vivenciará hoje um momento propício para o início de novos planos envolvendo suas atividades. Interesses: dia de sorte em empreendimentos ou jogos e especulação. Trabalho posto de forma favorável. Vida íntima e sentimentos: convivência facilitada e harmonia com os íntimos.

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