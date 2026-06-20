(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: fim de semana de apego ao passado em quadro que lhe trará boas lembranças com muita emoção e tranquilos momentos. Interesses: sábado equilibrado na lida com o seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: o dia refletirá beneficamente a definição de bons e novos caminhos para o amor.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Fim de semana | Finanças | Horóscopo | Leão | Previsão


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