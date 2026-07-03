(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você será beneficiário de fatos e decisões ligados à família como resultado de atitude realista e objetiva. Interesses: em momento de favores e ajuda você poderá contar com acerto nos planos para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: no campo íntimo procure ser mais tolerante.
Leia mais
21/06/2026
O Sol no mês da sensibilidade
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
Tags:
astrologia | Família | Horóscopo | Leão | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima