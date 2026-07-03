(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você será beneficiário de fatos e decisões ligados à família como resultado de atitude realista e objetiva. Interesses: em momento de favores e ajuda você poderá contar com acerto nos planos para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: no campo íntimo procure ser mais tolerante.

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