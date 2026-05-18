(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o trânsito favorável em seu signo o beneficiará de forma acentuada, nos assuntos sociais. Interesses: quadro que mostra influência forte na forma de ganhos e aumento de patrimônio. Pessoa próxima poderá trazer compensação. Vida íntima e sentimentos: encontro de bom significado.
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