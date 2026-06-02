(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: forte influência fará aflorar mágoa passada e lembranças incômodas e isso poderá afetar seu ânimo fazendo-o mais solitário. Interesses: dia que faz prever um quadro de mudança nas finanças com boa indicação para o trabalho. Intimidade: carência de motivação e ânimo na intimidade.

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