(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: as posições para o seu dia sugerem habilidade, talento e recursos aplicados ao seu favor em tarefas de grupo ou de caráter social. Interesses: seu dia aponta um quadro de equilíbrio nos assuntos materiais. Vida íntima e sentimentos: surpresa com nova motivação para suas relações.

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