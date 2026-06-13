(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: as posições para o seu dia sugerem habilidade, talento e recursos aplicados ao seu favor em tarefas de grupo ou de caráter social. Interesses: seu dia aponta um quadro de equilíbrio nos assuntos materiais. Vida íntima e sentimentos: surpresa com nova motivação para suas relações.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | equilíbrio | Finanças | horóscopo de Libra | Libra | previsão do dia | RELAÇÕES | vida íntima


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