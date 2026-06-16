(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com uma aura mais favorável você deve se posicionar de forma otimista em seus planos sociais e assuntos ligados às artes. Interesses: período vantajoso pela boa oportunidade nos contatos que objetivem lucro no trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidade em seus relacionamentos.

Tags:

Amor | Artes | Horóscopo | Libra | previsão do dia | relacionamentos | Trabalho | vida social