(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com uma aura mais favorável você deve se posicionar de forma otimista em seus planos sociais e assuntos ligados às artes. Interesses: período vantajoso pela boa oportunidade nos contatos que objetivem lucro no trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidade em seus relacionamentos.
Leia mais
09/06/2026
Entre filtros e frustrações: Por que o amor perfeito das redes sociais tem adoecido relacionamentos reais
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
Tags:
Amor | Artes | Horóscopo | Libra | previsão do dia | relacionamentos | Trabalho | vida social