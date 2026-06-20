(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o sábado trará maior firmeza nas atitudes e rigor a guiá-lo para rumos mais firmes e sólidos em relação aos problemas pessoais. Interesses: os assuntos materiais têm hoje influência positiva. Vida íntima e sentimentos: com decisões certas há harmonia nas relações mais próximas.

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