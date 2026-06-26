(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje, com sua sensibilidade exagerada, procure controlar seu humor e reações bruscas na lida pessoal. Interesses: dia estável nas finanças e em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: pendência afetiva terá boa influência de pessoa experiente. Satisfação com gestos de carinho.

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