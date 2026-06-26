(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje, com sua sensibilidade exagerada, procure controlar seu humor e reações bruscas na lida pessoal. Interesses: dia estável nas finanças e em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: pendência afetiva terá boa influência de pessoa experiente. Satisfação com gestos de carinho.

Leia mais

20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Amor | astrologia | Finanças | Horóscopo | Libra | previsão do dia | Trabalho | vida íntima


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: