(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: sábado positivo pela atenção de amigos e parentes em fim de semana dominado por suas decisões nos desafios do cotidiano. Interesses: você terá momento marcante com influências de amigos na lida das finanças. Vida íntima e sentimentos: seja mais cuidados nas questões de sua rotina.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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amizades | Família | Finanças | Horóscopo | Libra | previsão do dia | Rotina | sentimentos


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