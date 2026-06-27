(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: sábado positivo pela atenção de amigos e parentes em fim de semana dominado por suas decisões nos desafios do cotidiano. Interesses: você terá momento marcante com influências de amigos na lida das finanças. Vida íntima e sentimentos: seja mais cuidados nas questões de sua rotina.

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