(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro de boas indicações pessoais em dia astral em que o seu comportamento vai se mostrar aberto a conselhos e ajuda. Interesses: as indicações de bom significado mostram favores em negócios e transações e negócios. Vida íntima e sentimentos: evite estranhos e pessoas negativas.



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