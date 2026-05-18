(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: modere seus impulsos em dia instável no trato doméstico. Interesses: quadro que o levará, por seus atos e decisões passadas, a agir de forma mais determinada e firme ao controlar dinheiro vindo do trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de satisfação e partilha com íntimos.
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