(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você hoje terá condições para aplicar suas decisões em assunto importante para a lida da rotina. Interesses: dia de detalhismo e cuidados com dinheiro. No trabalho você mostrará capacidade de adaptação a novas situações. Vida íntima e sentimentos: atente às questões de íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | Rotina | Trabalho | vida íntima


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