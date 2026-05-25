(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você hoje terá condições para aplicar suas decisões em assunto importante para a lida da rotina. Interesses: dia de detalhismo e cuidados com dinheiro. No trabalho você mostrará capacidade de adaptação a novas situações. Vida íntima e sentimentos: atente às questões de íntimos.

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