(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao lidar com assunto complicado procure não se mostrar agressivo ou irritado, pois isso pode lhe trazer problema. Interesses: analise bem seus recursos antes de se comprometer em dívida. Fase de acerto para planos futuros. Vida íntima e sentimentos: mudança em seus afetos e querer.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Dívidas | Finanças | Horóscopo | Peixes | planos futuros | previsão do dia | sentimentos


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