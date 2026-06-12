(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao lidar com assunto complicado procure não se mostrar agressivo ou irritado, pois isso pode lhe trazer problema. Interesses: analise bem seus recursos antes de se comprometer em dívida. Fase de acerto para planos futuros. Vida íntima e sentimentos: mudança em seus afetos e querer.

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