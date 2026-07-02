(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje prevalece uma boa regência astrológica para as suas decisões em família. No campo pessoal você terá o apoio de pessoas experientes. Interesses: seu temperamento afável será importante para decisões no trabalho. Vida íntima e sentimentos: controle exageros nas as suas reações.

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