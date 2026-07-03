(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: seu temperamento muito sensível o ajudará na superação de dificuldade relacionada a demandas de parentes. Interesses: vivência material que trará boa compensação nas tarefas de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: trato afetivo bem estruturado com retribuição e entendimento.

Leia mais

21/06/2026

O Sol no mês da sensibilidade
12/06/2026

O amor que nem a morte e o Alzheimer apagaram: A história de Homero e Eden
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Amor | Família | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | sensibilidade | Trabalho


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: