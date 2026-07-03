(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: seu temperamento muito sensível o ajudará na superação de dificuldade relacionada a demandas de parentes. Interesses: vivência material que trará boa compensação nas tarefas de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: trato afetivo bem estruturado com retribuição e entendimento.
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