(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: bom momento em dia muito favorável para ouvir e seguir conselhos de pessoas experientes. Interesses: seja cauteloso com compromisso de longo prazo ou quantia vultosa. Acerto em suas tarefas de trabalho. Vida íntima e sentimentos: siga a sua intuição no relacionamento com íntimos.

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