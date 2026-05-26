(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro benéfico para o trato pessoal em razão de decisões de significado e importância. Interesses: procure se mostrar prudente ao decidir e ouça conselhos sobre suas finanças. Dia bem positivo no trabalho. Vida íntima e sentimentos: tenha maior tolerância nas questões íntimas.

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