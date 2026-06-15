(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: com bom aspecto influindo e mudando sua rotina, começa fase benéfica nos assuntos pessoais, com habilidade nas decisões. Interesses: período profissionalmente marcante e de boa posição nas obrigações de trabalho. Finanças em bom momento. Vida íntima e sentimentos: dias positivos.

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