(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: boa posição o favorecerá com assuntos rotineiros e que não lhe exijam profundidade de conhecimento. Interesses: equilíbrio financeiro e acerto com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento instável para suas relações. Evite, se possível, aventuras envolvendo o sexo oposto.

Tags:

astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | relacionamentos | Sagitário | Trabalho | vida amorosa