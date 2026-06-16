(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, você deve agir com maior cuidado e se mostrar firme nos julgamentos e avaliações de atitudes de pessoa próxima. Interesses: em dia de afirmação profissional procure mudar a rotina de suas obrigações. Vida íntima e sentimentos: hoje suas relações podem passar por mudanças.

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