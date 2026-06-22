(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: procure hoje ser cauteloso na lida com os problemas de parentes. Fase de mudança nos assuntos de ordem social. Interesses: trabalho bem posicionado com os seus empenho e obrigações. Suas finanças pedem cuidado com gastos e dívidas. Vida íntima e sentimentos: motivações otimistas.

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