(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: procure hoje ser cauteloso na lida com os problemas de parentes. Fase de mudança nos assuntos de ordem social. Interesses: trabalho bem posicionado com os seus empenho e obrigações. Suas finanças pedem cuidado com gastos e dívidas. Vida íntima e sentimentos: motivações otimistas.

Leia mais

12/06/2026

O amor que nem a morte e o Alzheimer apagaram: A história de Homero e Eden
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Amor | Família | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | Trabalho | vida social


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: