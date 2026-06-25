(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com quadro benéfico para o trato pessoal sua rotina o verá dinâmico e ágil no pensar e decidir. Este é momento de forte influência social. Interesses: ouça conselho nas finanças e no trabalho e terá acerto em plano com as suas tarefas. Vida íntima e sentimentos: boas lembranças.

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