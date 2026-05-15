(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe trará aura de equilíbrio nas emoções com acertadas reações e comportamento afável. Interesses: com o passar das horas você estará sensível à influência dos fatos com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: são favoráveis as influências sobre seus afetos.

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