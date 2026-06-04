(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento astral que mostra uma regência complicada com tensa aura na lida pessoal. Isso o fará propenso a mudança e alteração da rotina. Interesses: você agora deve se aproveitar para acertar novas decisões que envolvem dinheiro. Vida íntima e sentimentos: convivência dificultada.

Tags:

astrologia | Horóscopo | TOURO