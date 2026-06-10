(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: aceite conselho e procure agir com equilíbrio no trato com questão controversa. Interesses: há hoje posição de maior controle e comedimento para seus compromissos. No trabalho procure pesar bem as atitudes que tomar. Vida íntima e sentimentos: seus sentimentos mais valorizados.

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