(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: aceite conselho e procure agir com equilíbrio no trato com questão controversa. Interesses: há hoje posição de maior controle e comedimento para seus compromissos. No trabalho procure pesar bem as atitudes que tomar. Vida íntima e sentimentos: seus sentimentos mais valorizados.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

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23/04/2026

O mês de Touro para todos os signos

Tags:
astrologia | equilíbrio | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | signo de Touro | TOURO | Trabalho


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