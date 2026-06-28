(21 de abril a 20 de maio) - A semana: bom trânsito trará novidade e, com ela, tranquilidade em assuntos de família. Interesses: os aspectos que dominam este período recomendam prudência nos negócios, trabalho e dívidas. Capacidade criativa e firmeza nas decisões de trabalho. Vida íntima e sentimentos: modere reações.

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