(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: boa influência em seu signo o fará realista o que poderá alterar positivamente as indicações da rotina. Interesses: dia benéfico, com um quadro de segurança na lida com dinheiro. Posição equilibrada com as tarefas de trabalho. Intimidade: momento de boas relações com os íntimos.

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