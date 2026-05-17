(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias que apontam fatores positivos para a rotina em fase na qual você se envolverá com fatos inteiramente inesperados. Interesses: objetivos alcançados no trabalho e com a aplicação de seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: sua sensibilidade e comportamento marcarão o período.

Leia mais

14/05/2026

Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde
24/04/2026

Alemanha: índice Ifo de sentimento das empresas cai a 84,4 em abril
14/04/2026

Distribuidoras deverão informar margem de lucro semanalmente à ANP

25/03/2026

Alemanha: índice Ifo de sentimento das empresas cai a 86,4 em março
02/03/2026

São Paulo sofre com eliminação, mas evita sentimento de terra arrasada

Tags:
astrologia | Finanças | Horóscopo | previsão semanal | sentimentos | Trabalho | vida íntima | Virgem


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: