(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias que apontam fatores positivos para a rotina em fase na qual você se envolverá com fatos inteiramente inesperados. Interesses: objetivos alcançados no trabalho e com a aplicação de seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: sua sensibilidade e comportamento marcarão o período.

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