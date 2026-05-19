(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você hoje se mostrará disposto a tomar decisões que poderão resolver situação pendente. Interesses: momento que poderá lhe trazer fatos novos muito significativos em pendência com seu trabalho. Dia equilibrado em suas finanças. Vida íntima e sentimentos: mudança de humor e ânimo.

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Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | Virgem | zodíaco


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