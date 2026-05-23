(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento benéfico por sua forma de se comportar com amigos e pessoas próximas. Interesses: seja objetivo e firme no trato de trabalho e com negócios, evitando os exageros e descabidas exigências. Nas finanças procure controlar gastos. Vida íntima e sentimentos: alegria contida.

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