(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: há hoje influências que irão fazê-lo mais aberto a confidências ou segredos e mudança nas relações sociais. Interesses: quadro que indica boa opção para finanças com possibilidades novas na rotina de trabalho e profissão. Vida íntima e sentimentos: seja mais carinhoso e afável.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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