(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento propício para tudo o que se relacione à lida com bens e propriedades. Interesses: hoje podem ocorrer situações novas que irão preocupá-lo no trato com seu dinheiro. Quadro de maior disposição para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: comportamento mais conciliador.

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