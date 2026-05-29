(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento propício para tudo o que se relacione à lida com bens e propriedades. Interesses: hoje podem ocorrer situações novas que irão preocupá-lo no trato com seu dinheiro. Quadro de maior disposição para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: comportamento mais conciliador.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Bens | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | propriedades | Trabalho | Virgem


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